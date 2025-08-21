PODCAST CANLI YAYIN

Kahramanmaraş’ta trafik kazası kamerada: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün neden olduğu trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, Elbistan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. 20 yaşındaki E.Y. idaresindeki 06 EF 077 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araca çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle otomobillerde büyük çaplı hasar oluşurken, sürücü E.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ
Tedavi altına alınan E.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki park halindeki araca çarptığı görüldü.

