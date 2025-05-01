Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi Köle Hafız Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde, A.Y. idaresindeki 68 BF 852 plakalı Fiat marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elife Odunkesen ve kızı A.O.'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle anne ağır yaralanırken , kızı ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi . Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ancak kazada ağır yaralanan Elife Odunkesen , doktorların tüm müdahalelerine rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.