Kahramanmaraş’ta polise bıçaklı saldırı 1 polis yaralandı

Kahramanmaraş’ta olay yerinde şahıslara müdahalede bulunan bir polis memuru bıçakla yaralandı. Olay, Onikişubat ilçesi, Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir binada çıkan olaya müdahale için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polis memurlarından A.B, olay yerindeyken A.Y. tarafından sırtından bıçaklandı. Bıçakla yaralanan polis memuru için olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi Acil Servise kaldırıldı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu sırada bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı binada silah sesleri yankılanırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.