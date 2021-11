Kahramanmaraş’ta motosikletlinin tünel içinde tehlikeli seyri kamerada

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki motosikletin üzerine yatan bir sürücü adeta ölümle dans etti. Trafikteki tehlikeli yolculuk, bir araç tarafından amatör kamerayla an be an kaydedildi. Kahramanmaraş-Göksun arası Edebiyat Yolu üzerindeki tünellerde seyir halindeki motosiklet sürücüsü adeta kazaya davetiye çıkardı. Plakası, kaskı ve koruyucu elbisesi olmadan motosiklet kullanan sürücü hem kendini, hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları araç kamerasıyla kaydetti. Görüntüde, sürücünün yüzüstü yatarak kullandığı motosiklet ile bir aracı solladığı ve motosikletine yatarak yolculuğuna devam ettiği görüldü. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu.