Kahramanmaraş’ta iş makinesi dehşeti: 2 yaşındaki Hatice öldü!

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan iki küçük kardeş, iş makinesinin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kazada 2 yaşındaki Hatice yaşamını kaybetti, 8 yaşındaki abisi Ali ise ağır yaralandı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif S. (26) idaresindeki kepçe, refüj çalışması sırasında ters istikamette ilerlemeye başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice (2) ile Ali Karagün (8), iş makinesinin altında kaldı. Küçük Hatice olay yerinde hayatını kaybederken, abisi Ali ağır yaralı olarak ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından iş makinesi sürücüsü Arif S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.