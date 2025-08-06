Kahramanmaraş’ta iki ayrı kaza: 1 ölü 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde yaşandı. A.K. (54) yönetimindeki 34 AY 0866 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Hastanesi'ne kaldırılan A.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İkinci kaza ise Onikişubat ilçesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. M.E. (19) yönetimindeki 46 MA 107 plakalı motosiklet, 46 AAS 955 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.E. ve yolcu konumundaki V.H. (19) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü M.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.