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Kahramanmaraş’ta hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu! Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor

Kahramanmaraş’ta hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu! Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor
19.02.2023 09:57

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Kahramanmaraş’ta yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Gün içerisinde defalarca sefer yapan kamyonların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenleniyor. Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk dron ile havadan görüntülendi.

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