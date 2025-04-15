Kahramanmaraş’ta feci kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:19:24

Kaza, Afşin ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 46 AKD 883 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazanın ardından yapılan ilk incelemelerde, 46 AKD 883 plakalı araçta bulunan baba Durdu Güven'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan oğlu Mehmet Güven ve yeğeni Bulut Candemir ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kazada kağıt gibi ezilen araçtan çıkarılan anne Senem Güven ile diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, kazanın oluş nedeniyle ilgili kapsamlı inceleme yaparken, mahalle sakinleri uzun süredir söz konusu caddede trafik güvenliği konusunda önlem alınması gerektiğini dile getirdi.