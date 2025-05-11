Kahramanmaraş’ta feci kaza: Kamyonetle tır çarpıştı! 1 ölü 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 11.05.2025 16:06:07

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Cuma gecesi saat 01.00 sıralarında, İnegöl'den Kahramanmaraş'a mobilya taşıyan 16 Y 1743 plakalı kamyonet, TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü Murat Y. ve yanındaki Doğan Uçar (50) ağır yaralandı. İhbar üzerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, sıkışan yaralıları kurtardı ancak Doğan Uçar hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Doğan Uçar'ın cenazesi, Urgancılar Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.