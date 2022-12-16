Haberler Yaşam Videoları Kahramanmaraş’ta bir mahallede etkili olan koku, nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi 6 kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Kahramanmaraş’ta bir mahallede etkili olan koku, nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi 6 kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Kahramanmaraş’ta bir mahallede etkili olan koku, nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi 6 kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.
16.12.2022 11:04

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Olay, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesinde meydana geldi. Sümer Evleri sitesi çevresinde ve binaların içinde etkili olan koku, evlerin içine kadar girdi. Bir müddet kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın ihtimali riskine karşı bir müddet beklemede kalırken, olay yerine gelen AFAD ekipleri ise mahalleyi ablukaya alarak gaz kaçağı taraması yaptı. Doğalgaz dağıtım şirket yetkilileri ise apartman dairelerine girerek kombi ve bağlantı gaz borularını kontrol etti. Bölgedeki kokudan etkilenen 6 kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti. Ekiplerin incelemesi sonrası her hangi bir doğalgaz kaçağı ve benzeri olumsuzluğa rastlanmadı.

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