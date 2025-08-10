Son Dakika
Rezan Epözdemir'in rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara "tahliye" pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmaları Kara Kıta'da güven duyulan tek ortak Türkiye! Başkan Erdoğan'ın Afrika açılımının şifreleri: 53 resmi ziyaret, 36,6 milyar dolarlık rekor Terörsüz Türkiye süreci ne zaman selamete erecek? Bahçeli o tarihi işaret etti: PKK'nın silah yakması için ne dedi? YPG başsız İsrail "Goril"siz kaldı! CENTCOM komutanı Kurilla görevi devretti... Adım attığı her yeri karıştırıyordu CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" alındı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
PODCAST CANLI YAYIN

Kahramanmaraş’ta araç ve içindekilere taşlı saldırı kamerada: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir grup şahıs, araç içindeki iki kişiye taşlarla saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta bir grup, araç içindeki iki kişiye taşlarla saldırdı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırı anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kıbrıs Meydanı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle bir grup şahıs, seyir halindeki bir araca ve içindeki iki kişiye taşlarla saldırdı. Araç camlarının kırıldığı saldırıda iki kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırganların araca taşlarla vurduğu anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıya karışan şahısları gözaltına aldı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Antalya'da feci kaza: Önce 3 araca ardından sivil polis aracına çarptı
Antalya'da feci kaza: Önce 3 araca ardından sivil polis aracına çarptı
Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle