Kahramanmaraş’ta araç ve içindekilere taşlı saldırı kamerada: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir grup, araç içindeki iki kişiye taşlarla saldırdı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırı anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kıbrıs Meydanı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle bir grup şahıs, seyir halindeki bir araca ve içindeki iki kişiye taşlarla saldırdı. Araç camlarının kırıldığı saldırıda iki kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırganların araca taşlarla vurduğu anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıya karışan şahısları gözaltına aldı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.