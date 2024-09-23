Kahramanmaraş'ta alkol almayı kabul etmeyen çobanı sopayla böyle dövüp kayda aldılar | VİDEO

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024, 12:58 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024, 12:57

Edinilen bilgiye göre olay Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Seçil G. çobanlık yapan N.Y., koyunlarını otlatırken yanına gelip kedine alkol almasını istedi. Çoban ise bunu kabul etmeyince Seçil G. çobanı önce tokat ile darp etti. Daha sonra üzerine su attı. Bir süre sonrada sopa ile çobana işkence yaptı. Seçil G.'nin çobana dakikalarca yaptığı işkenceyi kız arkadaşı da görüntüledi. Görüntünün sonuna doğru ise elinde sopa ile halay çekmeye başlayan kız, çobanı yakasından tutup kendisi ile halay çekmeye zorlayarak sopayla dövdü.



Görüntünün ortaya çıkmasının ardından iki kız için Jandarma inceleme başlattı.