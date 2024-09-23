SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kahramanmaraş'ta alkol almayı kabul etmeyen çobanı sopayla böyle dövüp kayda aldılar | VİDEO
Haberler Yaşam Videoları

Kahramanmaraş'ta alkol almayı kabul etmeyen çobanı sopayla böyle dövüp kayda aldılar | VİDEO

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024, 12:58 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024, 12:57

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde koyunlarını otlatan engelli çobana iki kız dakikalarca işkence yaptı, kızlardan biri halay çekip şarkı söyleyerek çobanı sopayla döverken, diğer kız tüm bu anları gülerek cep telefonu ile videoya çekti.

Edinilen bilgiye göre olay Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Seçil G. çobanlık yapan N.Y., koyunlarını otlatırken yanına gelip kedine alkol almasını istedi. Çoban ise bunu kabul etmeyince Seçil G. çobanı önce tokat ile darp etti. Daha sonra üzerine su attı. Bir süre sonrada sopa ile çobana işkence yaptı. Seçil G.'nin çobana dakikalarca yaptığı işkenceyi kız arkadaşı da görüntüledi. Görüntünün sonuna doğru ise elinde sopa ile halay çekmeye başlayan kız, çobanı yakasından tutup kendisi ile halay çekmeye zorlayarak sopayla dövdü.


Görüntünün ortaya çıkmasının ardından iki kız için Jandarma inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın komşusu konuştu: Olaydan sonraki gün izine çıkacaktı
23.09.2024Pazartesi
Narin cinayeti soruşturması! Bakan Yılmaz Tunç: Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak
23.09.2024Pazartesi
Bolu’da feci kaza! Traktör kayganlaşan yolda devrildi: 1 ölü 1 yaralı
23.09.2024Pazartesi
Bursa’da eğitim uçağının düşme anı kamerada | VİDEO İZLE
23.09.2024Pazartesi
Şehit polis Şeyda Yılmaz'a veda!
23.09.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Ümraniye’de silahlı çatışma! Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu 02:12
Ümraniye'de silahlı çatışma! Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
23.09.2024Pazartesi
Arda Turan’ı sinirlendiren ‘derbi’ sorusu! İşte o anlar 01:29
Arda Turan’ı sinirlendiren ‘derbi’ sorusu! İşte o anlar
22.09.2024Pazar
Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı kahkahaya boğan anlar! 05:01
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğan anlar!
23.09.2024Pazartesi
Çocuklarını kurtardı ama kendisi öldü 02:55
Çocuklarını kurtardı ama kendisi öldü
22.09.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA