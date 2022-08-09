Kahramanmaraş’ta aile faciası! Cinnet getiren genç 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ta cinnet getirdiği iddia edilen genç ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti.

Evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar veren B.Ö. (22), yanına gelen anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

ÖNCE KENDİNE ZARAR VERMEYE BAŞLADI

Olay, saat 19.30 sıralarında Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.Ö., evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar vermeye başladı.

B.Ö., çatıya çıkan baba M.Ö., anne H.Ö. ile ağabeyi F.Ö. ve 10 yaşındaki kardeşi T.Ö.'ye yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vuran B.Ö., daha sonra aylı silahla kendini de vurdu.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan baba da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.