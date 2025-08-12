Son Dakika
HSK'nın "yeni mahkeme" kararı Resmi Gazete'de! Eyüpsultan'ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç'tan açıklama
Kahramanmaraş'ta acı olay! İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Z.G.(63) inşaatın 5. katından düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, inşaat düşen işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında işçinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

