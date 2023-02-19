Kahramanmaraş'ta 4 katlı avizeci sağlam kalmayı başardı

Kahramanmaraş’ta depremin ardından 4 katlı bir binada yer alan avizecinin 4 katı ve katlarda bulunan ürünlerinin sağlam kalması görenleri hayrete düşürdü. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yüzlerce bina yıkılırken, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı’nda bulunan 4 katlı bir avizeci, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenmedi. Avizecinin 4 katında bulunan onlarca avizenin halen tavanda sağlam bir şekilde durduğu görülürken, bina dışının dahi zarar görmemesi dikkati çekti.