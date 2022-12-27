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Kahramanmaraş’ta 12 kişinin yaralandığı halk otobüsü kazası otobüs içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Kahramanmaraş’ta 12 kişinin yaralandığı halk otobüsü kazası otobüs içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
27.12.2022 19:55

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Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelmiş, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan U.K. idaresindeki 46 H 0006 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkarak kaza yapmıştı. Refüjdeki direğe ve ağaca çarparak devrilen özel halk otobüsünde can pazarı yaşandı. Kazada, otobüs sürücüsü ile birlikte 12 yolcu yaralanırken, kaza anı ise halk otobüsünün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve kaza yapması daha sonra yolcuların da panik içinde etrafa düşmesi görüldü ve bağırmaları duyuldu.

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