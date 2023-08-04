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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 22:51 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 23:15

Kahramanmaraş'ta 12 katlı hasarlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde depremde ağır hasar alan 12 katlı bina, 130 kilo patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Fünyenin ateşlenmesinin ardından binanın yıkımı 5 saniye sürdü.

Kahramanmaraş'ta 12 katlı hasarlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremde ağır hasar alan 12 katlı bina, 130 kilo patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Fünyenin ateşlenmesinin ardından binanın yıkımı 5 saniye sürdü.

Kahramanmaraş'ta 12 katlı hasarlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

İlçe merkezinde üç bloktan oluşan Belman Sitesi'ndeki 12 katlı binanın yıkımı 130 kilogram dinamit ve bin 550 kapsül yardımıyla gerçekleştirildi.

Daireye yerleştirilen dinamitler güvenlik önlemlerinin ardından uzman ekiplerce patlatıldı.

Dinamit kullanılarak gerçekleştirilen yıkımlarda betonun çok hızlı bir şekilde birbirinden ayrıştığını ve zamandan çok fazla tasarruf edildiğini anlatan yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Mehmet Güler şunları söyledi:

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