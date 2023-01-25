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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
25.01.2023 21:40

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Edinilen bilgiye göre kaza Afşin ilçesi Alimpınar mahallesinde meydana geldi. Sücüleri belirlenemeyen 46 KC 846 plakalı araç ile 46 AEM 983 plakalı araç Alimpınar mahallesi yol kavşağında çarpıştı. Kağıt gibi ezilen 46 AEM 983 plakalı araçta sıkışan 3 kişi olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından güçlükle çıkarıldı. Her iki araçta bulunan; Mehmet Karagüzel (18), Hasan Kuşkaya (18), Zeynel Erberk (17), Okan Candemir (24) ve İsmail Eskikale (58) yaralandı. Ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

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