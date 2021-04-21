RAMAZAN İMSAKİYE
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Kağıttan gemi yüzdürdüğü dereye düşen minik Ferman boğularak öldü

Kağıttan gemi yüzdürdüğü dereye düşen minik Ferman boğularak öldü
21.04.2021 18:23
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Paşinyan'ın zor anları

Karabük'te dengesini kaybedip çaya düşen 5 yaşındaki Ferman Misoğlu, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Ferman'ın cenazesi bugün köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.


Olay, dün akşam saatlerinde, Cumayanı köyünde meydana geldi. arkadaşı ile 'nın kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek suya düştü. Küçük çocuk akıntıya kapılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi.

Küçük çocuğun cansız bedeni yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cenazesi morga kaldırıldı. Ferman'ın cenazesi bugün köy mezarlığında toprağa verildi.

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