SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kağıthane’de yol çöktü İETT otobüsü çukura saplandı!
Haberler Yaşam Videoları

Kağıthane’de yol çöktü İETT otobüsü çukura saplandı!

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 14:56

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde seyir halindeki bir İETT otobüsü, yolun aniden çökmesiyle oluşan çukura düştü. Arka lastiği çukura saplanan otobüsten inen yolcular, yollarına yaya olarak devam etti. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun çökmesi sonucu İETT otobüsünün arka lastiği çukura düştü. Şoförün çabalarına rağmen araç çıkarılamayınca yolcular otobüsten inerek yürümek zorunda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. İş makinesiyle otobüs çukurdan çıkarılırken, çöken yol mıcır serilerek onarıldı ve kısa sürede yeniden trafiğe açıldı. Ancak kazanın etkisiyle bölgede trafik bir süre tek şeritten sağlanmak zorunda kaldı.

O Anlar Kamerada
Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün ilerlerken arka tekerinin çukura düştüğü ve yolcuların otobüsten inip yürüyerek yollarına devam ettiği görülüyor.

"6 Ayda Üçüncü Kez Kazıldı"
Balıkçı İbrahim Öz adlı bir görgü tanığı, "Dün gece elektrik arızası nedeniyle burada bir çalışma yapıldı. Sabah saat 5 gibi yolu doldurdular ama araçlar zor geçiyordu. Bu sırada bir otobüs çukura battı. İnsanlar mağdur oldu ve trafik 1,5 saat boyunca aksadı. Bu yol son 6 ayda üç kez kazıldı, sürekli tehlike oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Van'daki kaza belediye otobüsünün kamerasında!
11.12.2024Çarşamba
Sol şeritte baltalı kavga!
11.12.2024Çarşamba
Bakırköy'de kedi tıraşı krizi: Veterineri tokatladı!
11.12.2024Çarşamba
Operasyona gider gibi... Havalı tüfekle iş yerini soydu!
11.12.2024Çarşamba
Athena Gökhan'a ait binada çökme!
11.12.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti 00:55
Feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
10.12.2024Salı
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü 01:12
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü
10.12.2024Salı
MİT’ten PKK/YPG’ye Suriye’de ağır darbe 03:09
MİT'ten PKK/YPG'ye Suriye'de ağır darbe
10.12.2024Salı
Adana’da kebapçıya silahlı saldırı: 1 ölü 01:01
Adana’da kebapçıya silahlı saldırı: 1 ölü
10.12.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA