Kağıthane’de yol çöktü İETT otobüsü çukura saplandı!

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 14:56

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun çökmesi sonucu İETT otobüsünün arka lastiği çukura düştü. Şoförün çabalarına rağmen araç çıkarılamayınca yolcular otobüsten inerek yürümek zorunda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. İş makinesiyle otobüs çukurdan çıkarılırken, çöken yol mıcır serilerek onarıldı ve kısa sürede yeniden trafiğe açıldı. Ancak kazanın etkisiyle bölgede trafik bir süre tek şeritten sağlanmak zorunda kaldı.

O Anlar Kamerada

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün ilerlerken arka tekerinin çukura düştüğü ve yolcuların otobüsten inip yürüyerek yollarına devam ettiği görülüyor.

"6 Ayda Üçüncü Kez Kazıldı"

Balıkçı İbrahim Öz adlı bir görgü tanığı, "Dün gece elektrik arızası nedeniyle burada bir çalışma yapıldı. Sabah saat 5 gibi yolu doldurdular ama araçlar zor geçiyordu. Bu sırada bir otobüs çukura battı. İnsanlar mağdur oldu ve trafik 1,5 saat boyunca aksadı. Bu yol son 6 ayda üç kez kazıldı, sürekli tehlike oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.