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Kağıthane’de yangında can pazarı: 20 kişi binada mahsur kaldı

Kağıthane’de yangında can pazarı: 20 kişi binada mahsur kaldı
26.09.2022 16:29

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Kağıthane’de 4 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanılan 3’üncü katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 20 kişi kurtarılırken, dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Çağlayan Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan ve son iki katı tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangın, yerdeki ve masaların üzerindeki kumaşlara sıçradı. Bir anda alevlenen kumaşlar yangının daha da büyümesine neden oldu. O esnada atölyede çalışanlar ise yangına müdahale etmek istedi. Ancak kumaşların yanması sonucu oluşan dumanlar buna engel oldu. Bir çalışan da şalteri indirmek isterken elektrik çarpması sonucu yaralandı. İçeride bulunan 20 çalışan yoğun dumandan ötürü merdivenleri kullanamayınca pencerelere koştu. Binadan yükselen dumanları ve penceredeki can pazarını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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