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Kağıthane’de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı

Kağıthane’de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı
01.03.2022 12:36

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Kağıthane’de tek katlı bir işyerinin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Çatıdan yükselen dumanlar nedeniyle vatandaşların panik yaşadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 10.45 sıralarında Kağıthane Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki tek katlı bir işyerinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya hem yerden hem de merdiven yardımıyla havadan müdahale etmeye başladı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Ölü ve yaralananın olmadığı yangında işyerinde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı bekledi. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

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