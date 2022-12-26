Kağıthane'de, otomobille çarpışan motosikletli kurye yaşamını yitirdi

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken kurye ağır yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Gulberdiyev'in hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kuryenin cenazesi, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.