Kağıthane’de korkutan yangın! 3 kişi dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 23:56 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 23:56

Kağıthane'de elektrik sobasından çıkan yangın yatak odasını sardı. Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, 22.15 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 katlı binanın en üst katındaki evin yatak odasında bulunan elektrik sobasından çıktı. Yangın kısa sürede odayı tamamen sardı. Olay yerine ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, o sırada evde bulunan biri erkek, 2 kadın kurtarıldı. Dumandan etkilenen şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle panik yaşayan mahalleli müdahaleyi endişeli gözlerle izledi.

Soğutma çalışmalarının ardından alevlere teslim olan ev büyük oranda hasar gördü. Evin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerindeki çalışmaların ardından başlatılan inceleme sürüyor.