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KAĞITHANE'de bir iş yerinin klimasının motorunu çalan şüpheli, güvenlik kamera kayıtlarına girdi.

KAĞITHANE'de bir iş yerinin klimasının motorunu çalan şüpheli, güvenlik kamera kayıtlarına girdi.
18.12.2022 11:24

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KAĞITHANE'de bir iş yerinin klimasının motorunu çalan şüpheli, güvenlik kamera kayıtlarına girdi. Kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adli kontrol hükümleri uygulanan O.Ü. isimli şüpheli, serbest bırakıldı.

Yaşam Videoları

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde 12 Aralık Pazartesi gece saatlerinde, motosikletle bir iş yerinin önüne gelen şüpheli, piyasa değerinin 30 bin TL olduğu belirtilen klimanın motorunu sökerek çaldı. İş yeri sahibinin ihbarıyla inceleme başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirledi. Gözaltına alınan O.Ü isimli şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası, adliyeye götürüldü. Şüpheli O.Ü 'Açıktan hırsızlık' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi, adli kontrol hükümleri uygulanarık serbest bırakıldı.

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