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Kağıthane'de araçlara girip hırsızlık yapan şahıslar kamerada

Kağıthane'de araçlara girip hırsızlık yapan şahıslar kamerada
20.02.2022 15:25

OTOMATİK OYNAT

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Kağıthane’de 14 adet otodan ve açıktan hırsızlık yapan iki kişi yakalandı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, hırsızlık anları kameraya da yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Açıktan Hırsızlık", “Otodan Hırsızlık” suçları ile ilgili Kağıthane’de yürütülen çalışmalar neticesinde 2021 ve 2022 yıllarında Çağlan ve Çeliktepe Mahallelerinde 14 adet hırsızlık suçunun işlendiği ve olayların iki farklı araçla ve aynı yöntemle işlendiği belirlendi. Elde edilen bulgular ışığında polis ekiplerince, kapsamlı bir inceleme başlatıldı. İncelemelerde, şüpheli araçlar üzerine yoğunlaşıldığında aynı araçların farklı ilçelerde 12 adet otodan ve açıktan hırsızlık olayına daha kullanıldıkları tespit edildi.

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