Kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarıldı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Kaza, Erenler ilçesi Kayalar reşitbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü feci kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce, adeta kağıt gibi ezilen otomobil içerisinde sıkışan sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada 1’i ağır olmak üzere yaralanan 2 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.