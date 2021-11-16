Haberler Yaşam Videoları Kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarıldı

Kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarıldı

Kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarıldı
16.11.2021 09:09
Ana Sayfa 00:38
Ümit Özdağ'dan 10 Kasım’da...
Ana Sayfa 03:08
Nefes alamayan hastaya...
Ana Sayfa 00:16
Bilecik'te akaryakıt yüklü...
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 113....
Ana Sayfa 00:31
Levent Gültekin’den skandal...
Ana Sayfa 00:29
Aleyna Tilki ve annesinden çöl...
Ana Sayfa 01:50
Doğalgaz borusunu kesip binayı...
Ana Sayfa 02:02
KKTC Cumhurbaşkanlığı...
Ana Sayfa 02:02
PKK/YPG'nin inşa ettiği terör...
Ana Sayfa 00:59
Osman Bey'e ve Kayılara...
Ana Sayfa 00:44
Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:33
Muhteşem sonbahar manzaraları

Sakarya’nın Erenler ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Kaza, Erenler ilçesi Kayalar reşitbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü feci kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce, adeta kağıt gibi ezilen otomobil içerisinde sıkışan sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada 1’i ağır olmak üzere yaralanan 2 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA