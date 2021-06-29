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Kafede karısını darbeden zanlıya kadın müşterilerin müdahalesi güvenlik kamerasında

Kafede karısını darbeden zanlıya kadın müşterilerin müdahalesi güvenlik kamerasında
29.06.2021 01:49 - Son Güncelleme: 29.06.2021 01:53
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Manisa'nın Soma ilçesinde kafede karısını döven şahsa kafede bulunan kadın müşteriler müdahale etti. Kendisini durdurmaya çalışan kadınlara da saldıran şahıs kafeden kaçtı.


Manisa'nın Soma ilçesinde kafede karısını döven şahsa kafede bulunan kadın müşteriler müdahale etti.

EŞİNİN BAŞINA BARDAKLA VURDU
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde bir kafede T.Ç, masada bebeğiyle oturan eşi İ.Ç'nin başına bardakla vurdu. T.Ç. daha sonra masadan aldığı servis bıçağıyla eşine saldırdı.

KAFEDE BULUNAN KADIN MÜŞTERİLER MÜDAHALE ETTİ
Bunun üzerine kafedeki müşteri iki kadın T.Ç'ye müdahalede bulundu.

ŞAHIS KAFEDEN KAÇTI
Kendisini durdurmaya çalışan kadınlara da saldırıp darbeden T.Ç. kafeden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli T.Ç. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, T.Ç'nin eşine ve kendisine müdahalede bulunan 2 kadın müşteriye saldırması, koşarak kafeden kaçması yer alıyor.

Görüntüye darbedilen İ.Ç'nin bebeğini koruması ve eşinin vücudunda bıçaklamaya çalıştığı yeri kontrol etmesi yansıyor.

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