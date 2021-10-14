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Kafasını ezdiği erkek arkadaşı başında ağladı! Timsah gözyaşları...

Kafasını ezdiği erkek arkadaşı başında ağladı! Timsah gözyaşları...
14.10.2021 16:32
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Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını kazayla ezdiği iddiası güvenlik kameraları tarafından çürütülen kadın, aracın altından güçlükle çıkartılan cenazenin başında, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat etti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde kadının, ezilen cansız bedeninin yanına gittiği, çığlıklar attığı, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat ettiği anlar ve gözaltına alınıp ekip otosuna bindirilmesi yer aldı.

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