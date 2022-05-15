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Kadınların alışveriş kavgası kamerada! Son kalan bluz için saç saça baş başa kavga ettiler

Kadınların alışveriş kavgası kamerada! Son kalan bluz için saç saça baş başa kavga ettiler
15.05.2022 10:07

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Esenyurt’ta alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir mağazada, iddiaya göre son kalan bluz için iki kadın arasında kavga çıktı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz cuma günü Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, “crop” adı verilen bir bluz türünden son kalan parçayı almaya çalışan iki kadın arasında tartışma başladı. İki tarafında pes etmediği bluz olayı çok geçmeden kavgaya dönüşerek kadınlar saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahalelerine aldırmadan mağazanın içinde birbirine saldıran kadınlar, güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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