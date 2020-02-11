Kadın sürücü park cezası sonrası polisi tehdit etti

Balıkesir’in en işlek caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi üzerinde aracı ile ikinci sıraya park eden genç kadın, polisle tartıştı.
Kadın sürücü park cezası sonrası polisi tehdit etti11.02.2020 17:38
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