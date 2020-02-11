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Kadın sürücü park cezası sonrası polisi tehdit etti

Kadın sürücü park cezası sonrası polisi tehdit etti

11.02.2020 17:38

Balıkesir’in en işlek caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi üzerinde aracı ile ikinci sıraya park eden genç kadın, polisle tartıştı.


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