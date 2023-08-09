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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 08:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 08:54

Kadıköy'de tasmasız köpek dehşeti kamerada

Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpek, sahilde sahibi tarafından gezdirilen başka bir köpeğe saldırdı. Olay, sabah saatlerinde Moda sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Nuriye İrtem, köpeği ile birlikte sahilde yürüyüşe çıktı. Bu sırada Mehmet B.’nin sahibi olduğu tasmasız köpek, İrtem ve köpeğine saldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla İrtem ve köpeği kurtarıldı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İddiaya göre, 59 yaşındaki Nuriye İrtem, köpeği ile birlikte sahilde yürüyüşe çıktı. Bu sırada Mehmet B.'nin sahibi olduğu tasmasız köpek, İrtem ve köpeğine saldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla İrtem ve köpeği kurtarıldı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

El ve kol bölgesinden yaralanan Nuriye İrtem, Polis Merkezi'ne giderek, köpeğini tasmasız olarak gezdiren Mehmet B.'den şikayetçi oldu. Saldırıya uğrayan köpeğin ise tedavi için veterinere götürüldüğü öğrenildi.

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