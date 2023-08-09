İddiaya göre, 59 yaşındaki Nuriye İrtem, köpeği ile birlikte sahilde yürüyüşe çıktı. Bu sırada Mehmet B.'nin sahibi olduğu tasmasız köpek, İrtem ve köpeğine saldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla İrtem ve köpeği kurtarıldı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

El ve kol bölgesinden yaralanan Nuriye İrtem, Polis Merkezi'ne giderek, köpeğini tasmasız olarak gezdiren Mehmet B.'den şikayetçi oldu. Saldırıya uğrayan köpeğin ise tedavi için veterinere götürüldüğü öğrenildi.