Kadıköy'de şoke eden olay: İstasyonda benzin doldurulan aracı böyle çaldı

29.08.2020 09:17

Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'de benzin istasyonunda panelvan araç yakıt aldığı sırada şüpheli bir kişi tarafından çalındı. Pompaya takılı aracın çalınma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





Bu sırada şüpheli bir kişi benzin istasyonunda dolaşmaya başladı. Şüpheli aracın yanına kadar giderek anahtarın üzerinde olduğunu fark etti.





Bir süre çevredekilerin uzaklaşmasını bekleyen şüpheli daha sonra pompaya takılı aracı çalarak benzin istasyonundan ayrıldı. Yaşanan hırsızlık benzin istasyonun kamerasına saniye saniye yansıdı.





Görüntülerde şüpheli pompaya takılı araca binerek hızla uzaklaşıyor. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.