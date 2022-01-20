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Kadıköy’de, Körler Ülkesi’ndeki arkeolojik çalışmalarda son durum görüntülendi

Kadıköy’de, Körler Ülkesi’ndeki arkeolojik çalışmalarda son durum görüntülendi
20.01.2022 13:11

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Haydarpaşa Garı çevresindeki arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan, "Körler Ülkesi" olarak bilinen Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait buluntular, bölgenin 2 bin 500 yıllık tarihini gözler önüne seriyor. Yaklaşık 4 yıldır aralıksız süren çalışmalar, kış şartlarında da sürdürülerek tarihe ışık tutulmaya devam ediliyor. Bahar dönemine girilmesiyle çalışmaların yoğunlaşacağı ve yeni bulgular ve kalıntılar elde edileceği düşünülüyor. Öte yandan arkeolojik kazı çalışmalarında gelinen son durum drone ile havadan görüntülendi.

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