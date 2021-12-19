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Kadıköy'de köpeğin kovaladığı kurye kaza yaptı

Kadıköy'de köpeğin kovaladığı kurye kaza yaptı
19.12.2021 09:42

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Kadıköy'de verilen siparişi adrese götürmek için yola çıkan motosikletli kuryeye sokak köpeği havlayarak yaklaştı. Panik yapınca motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü düşerek yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza, geçen gün saat 01.00 sıralarında Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siparişi adrese götürmek için yola çıkan motosikletli kuryenin bir sokak köpeği havlayarak peşine takıldı. Panik yapan sürücü motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralı sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen motokuryenin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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