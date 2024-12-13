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Kadıköy’de emlakçılar arasında silahlı çatışma: 2 ölü!
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Kadıköy’de emlakçılar arasında silahlı çatışma: 2 ölü!

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 19:22 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 19:22

Kadıköy Göztepe’de, iki emlakçı arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, iki kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cenazeler adli tıp morguna kaldırıldı.

Kadıköy'de iki emlakçı arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay 15.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Tanzimat Sokak üzerindeki 8 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki emlakçı konuşmak için bir müteahhitin ofisinde buluştu. Konuşma sırasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da belindeki tabancayı çekti. İsimleri öğrenilemeyen 2 emlakçının da birbirine ateş ettiği çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ofiste olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

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