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Kadıköy’de çiftler, yarım asırlık klasik araçlarla “Sevgi Konvoyu” oluşturdu

Kadıköy’de çiftler, yarım asırlık klasik araçlarla “Sevgi Konvoyu” oluşturdu
13.02.2022 15:54

OTOMATİK OYNAT

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Kadıköy’de düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel etkinlikte bir araya gelen çiftler, yarım asrı devirmiş onlarca klasik araçla Kadıköy caddelerinde “Sevgi Konvoyu” oluşturdu. Renkli görüntülerin yaşandığı o anlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kadıköy, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne saatler kala renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından düzenlenen “Sevgi Konvoyu” temalı programda yarım asrı devirmiş onlarca klasik araçla birlikte hareket eden eşler ve sevgililer, Kadıköy caddelerinde “Sevgi Konvoyu” oluşturdu.

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