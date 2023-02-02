Kadıköy’de bulunan ve atıl durumda olan Göztepe Polis merkezinin çatısında yangın çıktı

Yangın, Kadıköy Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde bulunan önceden karakol olarak kullanılan metruk binada 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden Göztepe Polis Merkezi olarak kullanılan binanın çatı kısmında ve içerisinde bulunan atıl durumdaki eşyalarda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıya ve binanın içerisine sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Binanın daha önceden polis merkezi olduğu ve kullanılmadığı belirtildi.