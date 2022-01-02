Haberler Yaşam Videoları Kadıköy’de alev topuna dönen araç kamerada

Kadıköy’de alev topuna dönen araç kamerada

Kadıköy’de alev topuna dönen araç kamerada
02.01.2022 13:04

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:12
Yılbaşı gecesi 4 kişinin...
Ana Sayfa 02:11
Fransız savaş gemisi günler...
Ana Sayfa 01:48
Çaldığı otomobili yakarak...
Ana Sayfa 00:14
Şeyma ve sevgilisi Meedo'dan...
Ana Sayfa 02:33
Meriç Nehri öyle çok yükseldi...
Ana Sayfa 00:49
Metruk binada çıkan yangın 3...
Ana Sayfa 01:44
Fransa yeni yıla araç yakma...
Ana Sayfa 00:30
Selen Görgüzel'in sahne...
Ana Sayfa 03:14
Başkan Erdoğan'dan Hatem...
Ana Sayfa 00:46
Başkan Erdoğan'dan Sarıyer'de...
Ana Sayfa 01:47
Miley Cyrus sahnede...
Ana Sayfa 01:26
İmamoğlu şiir okuyunca dalga...

Kadıköy'de otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev topuna dönen otomobilin yanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Alageyik Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan 34 CTC 226 plakalı otomobil sürücüsü Vahit Gedik, seyir halindeyken aracından duman çıktığını fark etti. Hemen aracını sağa çeken otomobil sürücüsü Vahit Gedik, aracın bir anda alev almasının ardından yangın söndürme tüpüyle aracını söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile hemen müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA