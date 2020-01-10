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Kadıköy Hasanpaşa'da yılbaşı gecesi genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Kadıköy Hasanpaşa'da yılbaşı gecesi genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı

10.01.2020 13:48

Kadıköy Hasanpaşa'da yılbaşı gecesi genç bir kadını sokak sokak takip eden şahıs ardından genç kızı taciz etmişti. Kameralara da takılan şahıs ardından kayıplara karışmıştı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı inceleme sonrası F.K. isimli şahsı kısa sürede yakaladı. Tacize uğrayan genç kadın şahsı teşhis etti. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kadıköy'de genç bir kadını sokak sokak takip edip taciz etiği iddia edilen şahıs yakalandı. Önce kameralara ardından polise yakalanan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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