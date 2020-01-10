Kadıköy Hasanpaşa'da yılbaşı gecesi genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı 10.01.2020 13:48

Kadıköy Hasanpaşa'da yılbaşı gecesi genç bir kadını sokak sokak takip eden şahıs ardından genç kızı taciz etmişti. Kameralara da takılan şahıs ardından kayıplara karışmıştı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı inceleme sonrası F.K. isimli şahsı kısa sürede yakaladı. Tacize uğrayan genç kadın şahsı teşhis etti. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.