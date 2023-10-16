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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 16:24 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 17:00

Kadıköy Hasanpaşa'da 56 yaşındaki cani sevgilisine laf attığı genci bıçaklayarak katletti! Cinayet anı kamerada!

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi'nde 56 yaşındaki Ali K.Ş., yanından geçen çifte laf attı. Çıkan tartışmada Davut A.(23) bıçaklanarak hayatını kaybederken şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de 56 yaşındaki Ali K.Ş., yanından geçen çifte laf attı. Çıkan tartışmada Davut A.(23) bıçaklanarak hayatını kaybederken şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat. 03.20 sıralarında Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Davut A.(23) ve kız arkadaşı S.T.(27) yolda yürürken Ali K.Ş.(56) tarafından sözlü taciz edildi. Duruma sinirlenen Davut A. ile Ali K.Ş. arasında tartışma çıktı. Ali K.Ş. yanında bulunan bıçakla Davut A.'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı Davut A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, maktul şahsın kız arkadaşı olan tanık S.T.(27), olay yeri adreste erkek arkadaşıyla birlikte yürüdükleri esnada 35-40 yaşlarında kirli sakallı, gözlüklü, uzun montlu bir erkek şahsın kendisine laf attığını, erkek arkadaşıyla şüpheli şahıs arasında bu sebepten tartışma çıktığını ve tartışma sırasında şüphelinin erkek arkadaşını bilinen yerinden yaralayarak yaya şekilde olay yerinden firar ettiğini beyan etti.

Çalışmaların devamında ve izlenen güvelik kamerası görüntülerinden, bahse konu olayı gerçekleştiren şahsın Ali K.Ş.(56) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs olayda kullandığı siyah saplı bıçak ile birlikte Cumartesi günü Kadıköy ilçesinde yakalandı.
Şüpheli şahıs ile yapılan görüşmede, maktul şahıs ve kız arkadaşının yolda yürüdükleri esnada kendisine laf attıklarını, bunun üzerine kavga çıktığını ve maktul şahsı bilenen yerinden yaraladığını beyan etti. Şüpheli şahıs Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

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