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Kadıköy Fikirtepe'de şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı! Kanlı pusu anı videoya böyle yansıdı

Kadıköy Fikirtepe'de şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı! Kanlı pusu anı videoya böyle yansıdı
16.11.2020 18:03
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Kadıköy Fikirtepe'de sokak ortasında silahlı pusu. Şarkıcı Bulut Duman, Fikirtepe'de 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri Duman'ı bacağından vurdu. Duman yaralı olarak hastaneye kaldırılırken saldırganlar gözaltına alındı. Bu arada saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte kanlı pusunun dehşete düşüren video görüntüleri...


Kadıköy Fikirtepe'de sokak ortasında silahlı pusu. Şarkıcı Bulut Duman, Fikirtepe'de 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri Duman'ı bacağından vurdu. Duman yaralı olarak hastaneye kaldırılırken saldırganlar gözaltına alındı. Bu arada saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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