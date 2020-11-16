Kadıköy Fikirtepe'de şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı! Kanlı pusu anı videoya böyle yansıdı

Kadıköy Fikirtepe'de sokak ortasında silahlı pusu. Şarkıcı Bulut Duman, Fikirtepe'de 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri Duman'ı bacağından vurdu. Duman yaralı olarak hastaneye kaldırılırken saldırganlar gözaltına alındı. Bu arada saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte kanlı pusunun dehşete düşüren video görüntüleri...