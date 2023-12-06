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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023, 10:45 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023, 10:55

Kadıköy D-100'de Sıradışı Görüntü: Scooter Sürücüsü 120 km Hızla Giderken Araçları Solladı, İşte O Anın Videosu!

Kadıköy D-100 Karayolu'nda elektrikli skuterin hız denemesi görüntülendi: Scooter sürücüsü, trafiği tehlikeye atarak 120 kilometre hıza ulaşıp araçları solladı. Olay, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. İzleyenleri şaşkına çeviren görüntüler, tehlikeli yolculuğu anbean ortaya koyuyor

Kadıköy D-100 karayolunda elektrikli skuter sürücüsünün yaklaşık 120 kilometre hıza ulaşıp araç solladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tehlikeli yolculuk D-100 karayolu Acıbadem mevkii Harem istikametinde görüntülendi. Hem trafiği hem hayatını tehlikeye atarak yolculuk yapan elektrikli skuter sürücüsü, yaklaşık 120 kilometre hıza ulaşarak trafikte diğer araçları solladı. Olay, yanından geçen araç sürücüsü tarafından kayda alındı. Kayıt yapan sürücü, kendisi 110 kilometre hızla giderken, skuterin 120 kilometre hızla gittiğini göstererek şaşkınlığını gizleyemedi

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