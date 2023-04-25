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KADES ihbarına giden polis baltalı saldırıya uğradı

KADES ihbarına giden polis baltalı saldırıya uğradı
25.04.2023 19:00

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İzmir'in Buca ilçesinde eşinin darbettiği bir kadının KADES uygulamasından ihbar vermesi üzerine olay yerine giden polis, saldırgan kocanın saldırısına uğradı. Polis ekiplerine baltayla saldıran şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaşam Videoları

Olay saat 16.00 sıralarında İnönü Mahallesi 677/13 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden bir kadının ihbar vermesi üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Burada olaya müdahale etmek isteyen polise, saldırgan koca Z.U. tepki gösterdi. Kendisini ikna etmek isteyen polisin uyarılarına aldırış etmeyen Z.U., saldırgan tavırlarına devam ederken elindeki baltayı polislere savurmaya başladı. Ekiplerin havaya uyarı ateşi açmasına rağmen şüpheli, elindeki baltayı bırakmayarak polis aracına da vurdu. Bunun üzerine ekipler şüpheliyi tabancayla yaralayarak etkisiz hale getirdi. Sağlık ekiplerine de saldırmaya çalışan şüpheli, polis yardımıyla konulduğu ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinde polis ekipleri çalışma yürüttü.

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