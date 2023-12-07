SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 22:35 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 23:36

Jandarmanın silahlı kavgayı önlemesi güvenlik kamerasında

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir hastane bahçesindeki silahlı kavga jandarmanın dikkati sayesinde önlendi. Yaşananlar an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Manisa'nun Yunusemre ilçesinde bulunan Merkezefendi Devlet Hastanesi acil servis önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.Bu sırada kavganın taraflarından A.K.'nin belindeki tabancayı çıkardığını fark eden hastanede görevli jandarma personeli, A.K.'nin elinden tabancasının alarak saldırıyı önledi.

Olayın ardından şüpheli A.K. polise teslim edildi.

Öte yandan acil servisteki kavga ve jandarmanın tabancasını çıkaran şüpheliye müdahalesi, hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SIRADAKİ VİDEO
Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ı vahşice katletmişti! Cinayetle ilgili iddianame tamamlandı
07.12.2023Perşembe
🚨 Ankara Keçiören Köpek Saldırısı SON DAKİKA! Keçiören'de Köpek Saldırısı: İlkokul Öğrencisi Tunahan Yılmaz Ağır Yaralandı!
07.12.2023Perşembe
🚦 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı
07.12.2023Perşembe
🚍 Arızalanan İETT otobüsü Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti
07.12.2023Perşembe
🚨 Denizli'de otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğa ceza yağdı 🚘
07.12.2023Perşembe
Bunlar da Var
Ankara’da başıboş köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler 04:03
10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler
07.12.2023Perşembe
🚨 Ankara Keçiören Köpek Saldırısı SON DAKİKA! Keçiören’de Köpek Saldırısı: İlkokul Öğrencisi Tunahan Yılmaz Ağır Yaralandı! 00:36
🚨 Keçiören'de başıboş köpek vahşeti! İlkokul Öğrencisi ağır yaralı!
07.12.2023Perşembe
Gizem Bağdaçiçek kimdir? Onlyfans hesabında pornografik görüntüleri yayılan sosyal medya fenomenine ’’Müstehcenlik’’ gözaltısı! 00:26
🚨 Pornografik görüntüleri yayılan Gizem Bağdaçiçek'e gözaltı 🔍
07.12.2023Perşembe
MÜGE ANLI İZLE 🕵️ Atv Canlı Yayın 📺 7 Aralık 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program 🔍 Youtube tek parça izle 👉 Canlı TV ATV 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (7 Aralık 2023)
07.12.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA