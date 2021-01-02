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Jandarmadan Mutasyon nöbeti! Mutasyonlu hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı! İşte İngiltere'den gelen vatandaşın evi...

Jandarmadan Mutasyon nöbeti! Mutasyonlu hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı! İşte İngiltere'den gelen vatandaşın evi...
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Mustasyona uğrayan koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den gelen 15 kişide mustasyona uğramış koronavirüs görüldüğünü duyurdu. Mustasyon uğramış koronavirüs görülmüş hastalardan biri de Balıkesir'in Edremit ilçesi Kızılkeçili Mahallesi'nde yaşıyor. İngiltere'den geçen çarşamba günü geldiği öğrenilen hastanın evi karantinaya alınırken önünde ise jandarma ise nöbet tutuyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından İngiltere'den hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan test sonucunda, 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 15 kişiden birinin, Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.

Kimliği açıklanmayan hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı.

Evin bahçe kapısına 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı.

Jandarma ekipleri de dün akşamdan itibaren evin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eve giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

Kızılkeçili Mahalle Muhtarı Ali Deveci, "Maalesef münferit bir olay yaşanıyor. Ama devletimiz, jandarmamız ile beraber gerekli önlemleri hep birlikte aldık.

Burada izole edileceğine ve burada kalacağına inanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Panik kesinlikle yok. Önlemler had safhada.

Mutasyona uğramış virüs müdür değil midir tam bir kanıtımız yok ama gerekli önlemler alınmıştır" dedi.

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