Haberler Yaşam Videoları Jandarma personelleri, yaralı hayvanları koruma altına alıyor

Jandarma personelleri, yaralı hayvanları koruma altına alıyor

Jandarma personelleri, yaralı hayvanları koruma altına alıyor
09.02.2022 14:25

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:41
Kazdağları'nda mahsur kalan 21...
Ana Sayfa 03:13
21 kişi nasıl hayatta kaldı?
Ana Sayfa 00:34
Anahtarı üzerinde unutunca...
Ana Sayfa 00:12
BMW'ye biniyorsun be bu...
Ana Sayfa 02:04
Adana'da DEAŞ operasyonu!...
Ana Sayfa 03:16
Kazdağları'nda askeri personel...
Ana Sayfa 02:22
Üsküdar'da korku dolu anlar! ...
Ana Sayfa 08:46
''Katarlı öğrenciler sınavsız...
Ana Sayfa 05:13
Yalan haberi sosyal medyada...
Ana Sayfa 05:45
Temur, Tutkun için taht...
Ana Sayfa 03:50
Batuga, Akkız'ı kaybetmekten...
Ana Sayfa 00:52
CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu...

Jandarma Genel Komutanlığı personelleri, yaralı ve soğuktan etkilenmiş halde buldukları hayvanları koruma altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim etti. Jandarma Genel Komutanlığı personelleri, devriye esnasında yaralı ve soğuktan etkilenmiş halde buldukları doğadaki hayvanları koruma altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim etti. Komutanlığın o anları paylaştığı videoda ise şu ifadelere yer verildi: “Biz Hep Sizinleyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak, devriye esnasında yaralı halde ve soğuktan etkilenmiş şekilde bulduğumuz doğadaki dostlarımızı koruma altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim ettik.”

Yaşam Videoları
SON DAKİKA