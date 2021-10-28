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Jandarma ölümün kıyısından çekip aldı, o anlar kamerada

Jandarma ölümün kıyısından çekip aldı, o anlar kamerada
28.10.2021 16:04
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Denizli’nin Buldan ilçesinde eşiyle ilgili sorunlarından dolayı intihar etmek için 4 katlı inşaatın çatısına çıkan genç kadın, atlamak üzereyken bir jandarma personelinin çevikliği sayesinde son anda kurtarıldı. Olay, Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; eşiyle ilgili sorunlar olduğu iddia edilen 20 yaşındaki N.Ç. isimli kadın, inşaat halinde olan bir binanın 4. katındaki çatıya çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yere hava yastığı açarken, jandarma ekipleri ise kadının bulunduğu çatı katına çıktı. Burada ekipler bir süre kadını ikna etmek için çaba sarf etmeye çalışırken, Uzman Jandarma Yunus Gökçe ise uygun bir zamanı kolladı. Ekiplerin ikna çabaları sürdüğü sırada Gökçe, büyük bir cesaret göstererek kadını atlamak üzereyken yakaladı.

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