PODCAST CANLI YAYIN

İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu

Bilecik’ten ailesiyle birlikte İznik Gölü Orhangazi sahiline pikniğe gelen 6 yaşındaki Ali Eymen Çetin, oyun için girdiği suda kayboldu. Küçük çocuğun cansız bedeni yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından bulundu.

Olay, İznik Gölü Orhangazi sahilindeki piknik alanında meydana geldi. Bilecik'ten göl kenarına gelen Çetin ailesi, piknik yaptığı sırada çocukları Ali Eymen Çetin (6) serinlemek için suya girdi. Küçük çocuk, topun peşinden giderken gölde kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çalışmalara kısa süre sonra Mudanya Deniz Polisi dalgıçları da katıldı. Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından küçük çocuğun cansız bedeni, göle girdiği yerdeki sulama pompası havuzu yakınlarında bulundu.

Ali Eymen'in sudan çıkarıldığı anlarda ailesi sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cenazesi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

AK Parti teşkilatından Aydın Büyükşehir Belediyesi 'hayırlı olsun' ziyareti
AK Parti teşkilatından Aydın Büyükşehir Belediyesi 'hayırlı olsun' ziyareti
Hadise'den olay poz: ''Nicki Minaj'' akımına uydu masanın üzerine çıktı!
Hadise'den olay poz: ''Nicki Minaj'' akımına uydu masanın üzerine çıktı!
5 kişi öldü! Adana Kozan’da uçurum faciası
5 kişi öldü! Adana Kozan’da uçurum faciası
Ankara’da öldürülen Hakan Çakır’ın katil zanlılarının şok görüntüleri ortaya çıktı
Ankara’da öldürülen Hakan Çakır’ın katil zanlılarının şok görüntüleri ortaya çıktı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle