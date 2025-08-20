İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu

Bolu’da orman yangını başladı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Ali Eymen'in sudan çıkarıldığı anlarda ailesi sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cenazesi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çalışmalara kısa süre sonra Mudanya Deniz Polisi dalgıçları da katıldı. Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından küçük çocuğun cansız bedeni, göle girdiği yerdeki sulama pompası havuzu yakınlarında bulundu.

Olay, İznik Gölü Orhangazi sahilindeki piknik alanında meydana geldi. Bilecik'ten göl kenarına gelen Çetin ailesi, piknik yaptığı sırada çocukları Ali Eymen Çetin (6) serinlemek için suya girdi. Küçük çocuk, topun peşinden giderken gölde kayboldu.