İzmit’te motosiklet kazası: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri savruldu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.