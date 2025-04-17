PODCAST CANLI YAYIN
İzmit’te motosiklet kazası: 2 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

İzmit’te motosiklet kazası: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 17.04.2025 01:08:30 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 01:11:12

Sanayi Mahallesi İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi mevkiinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Edirne’de yaya geçidinde kaza kamerada: 2 yaralı
17.04.2025Perşembe
Edirne’de trafik kazası: 4 yaralı
17.04.2025Perşembe
Denizli’de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
17.04.2025Perşembe
Hindistan'daki feci kaza kamerada: Otobüs önündeki araçları biçti! 4 ölü 4 yaralı
16.04.2025Çarşamba
Domaniç-Tavşanlı karayolunda trafik kazası: 3 yaralı
16.04.2025Çarşamba
Bunlar da Var
🔴 Damadıyla kaçan kaynana ile damat canlı yayınında gözaltına alındı 🚨 03:20
🔴 Damadıyla kaçan kaynana ile damat canlı yayınında gözaltına alındı 🚨
15.04.2025Salı
Esra Erol’da ağızları açık bırakan olay! Damadıyla kaçan kaynanadan pes dedirten savunma 02:06
Kayınvalidesini hamile bıraktı
15.04.2025Salı
Samsun Canik’te kadın cinayeti: Cani koca 3 çocuk annesi Emine Akpınar’ı kurşun yağdırarak öldürdü! 02:38
Canik'te kan donduran kadın cinayeti!
16.04.2025Çarşamba
Hastane rektöründen Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama: ’’Hayati tehlikesi devam ediyor!’’ 01:12
Hastane rektöründen Önder açıklaması: ''Hayati tehlikesi devam ediyor!''
16.04.2025Çarşamba
CANLI YAYIN